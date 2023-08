Un investimento di circa 4000 euro per la sicurezza stradale a Calci. In funzione un nuovo cartello luminoso in via XX Settembre, in vigore la nuova viabilità e la “zona30” in via Ettore Tozzini. Via XX Settembre è una strada che, data la sua conformazione storica, non può materialmente veder realizzati marciapiedi continui ed in sicurezza, in più vi si affacciano negozi.