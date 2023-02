Calambrone, stabilimento della polizia di Stato Aperta la gara

Il questore di Pisa Gaetano Bonaccorso ha indetto una gara a procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, per l’affidamento in concessione (36 mesi) dei servizi di noleggio di attrezzature da spiaggia, salvamento a mare, pulizie, manutenzione ordinaria e conservativa della struttura con ristorazione e bar presso il centro balneare della polizia di Stato a Calambrone. L’operatore economico che intenda partecipare dovrà dichiarare la sua manifestazione di volontà entro le 24 del 12 marzo. Info: https:questure.poliziadistato.ititPisaarchiviocategory57fcaebcae7f8490194333. Questura di Pisa 050583641 – 679 – 611 e pec [email protected]; ufficio responsabile del procedimento: UTL della Questura 050583641 – 679 - 611. Il valore della concessione è € 67.455, oltre iva, di media annuale, corrispondente ad un valore complessivo presunto di 202.365, per l’intera durata della concessione. Saranno a carico dell’aggiudicataria i costi di gestione, ivi comprese le utenze, per tutto il periodo contrattuale. La manifestazione di interesse dovrà essere inoltrata a [email protected]