Cade in un fosso Anziano salvato dalla polizia

Era caduto in un fosso in via Isola d’Ischia. una traversa di via Livornese. La polizia ha così salvato un 70enne di cui si erano perse le tracce da qualche ora nel pomeriggio di ieri quartiere di Porta a Mare. Le pattuglie della Squadra Volanti hanno effettuato un controllo a vasto raggio alla ricerca dell’uomo scomparso, attivando tutti i protocolli del caso. Quindi, una volta imboccata via

Isola di Ischia, gli agenti hanno notato un piede scalzo spuntare tra i cespugli. Sorpresi, sono subito scesi dalla vettura così hanno individuato un uomo scalzo caduto in un fosso che aveva difficoltà ad alzarsi. Il 70enne è stato quindi soccorso, identificato e quindi tranquillizzato. Per fortuna in buone condizioni di salute, lo "scomparso" è stato riaccompagnato a casa dalla famiglia che ha potuto finalmente riabbracciarlo dopo lo spavento.