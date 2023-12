Cade dalla bicicletta e si sdraia per strada. Positivo all’etilometro

Cade dalla bicicletta e decide di restare a terra . Si sono trovati di fronte ad una scena di questo genere, i carabinieri intervenuti sul posto. Infatti i militari della sezione radiomobile di Pisa sono intervenuti sul Lungarno d’Annunzio dove un uomo a bordo di una bicicletta dopo essere caduto, senza conseguenze, di fatto decideva di rimanere sdraiato sulla corsia dei mezzi di trasporto urbano interrompendo il traffico. I carabineri intervenuti, dopo aver soccorso l’uomo e ripristinato il traffico, hanno sottoposto il soggetto, come di rito e data anche la situazione, all’esame dell’etilometrico che, all’esito dell’accertamenti, ha fatto emergere un tasso alcolico di 1.02 facendo scattare nei suoi confronti una denuncia a piede libero e dil ritiro della patente di guida. In questo gioorni, infattim proseguono le attività dei militari dell’Arma con servizi di prevenzione e contrasto, per debellare il fenomeno della guida sotto influenza di sostanze da abuso, prevenzione delle norme del codice della strada e rispetto delle disposizioni dell’autorità giudiziaria.