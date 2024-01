Cade dal tetto. Trauma cranico e fratture

Una caduta da oltre 7 metri di altezza. E’ precipitato da un tetto a Saline di Volterra ieri pomeriggio intorno alle 18 l’uomo che è stato soccorso con un’ambulanza del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale di Cisanello a Pisa. La telefonata ricevuta dalla centrale dell’emergenza urgenza tramite il 112 è stata piuttosto confusa e l’interlocutore non ha fornito dati precisi in relazione all’accaduto. Riscontrati traumi agli arti inferiori con probabile frattura di entrambe le caviglie e trauma cranico. Attivato l’elisoccorso che poi ha dovuto abortire la missione per avverse condizioni meteo. Ferito trasportato in ambulanza all’ospedale di Cisanello. Accertamenti sulle cause della caduta.