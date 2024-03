Cade con l’auto nel canale. Salvato dai sommozzatori

Lo hanno salvato i sommozzatodei vigili del fuoco mentre la sua auto stva lentamente affondando nel canale dei Navicelli, al Calanbrone. Un pratese di 53 anni ha avuto la prontezza di uscire dall’abitacolo e di rifugiarsi sul tettino della macchina e pur bagnato fradicio ha atteso l’arrivo dei mezzi di scccorso e il personale del 118 prima di essere trasferito precauzionalmente al pronto soccorso dell’ospedale di Livorno. Non sono ancora chiare le cause dell’incidente, avvenuto in via della Cornacchiaia: quel che è certo è che l’uomo alla guida del mezzo, forse per una manovra errata o a cuasa dell’oscurità e della pioggia battente è improvisamente uscito di strada finendo dritto nel canale. Per fortuna non ha subito conseguenze gravi nell’impatto con l’acqua e ha avuto la prontezza di riflessi di uscire in qualche modo dall’abitacolo e aggraparsi al tetto del medio rifugiandosi sopra per evitare di essere trascinato sottìacqua fino all’arrivo della sqaudra dei sommozzatorie della sqaudra nautica dei vigili del fuoco di Livorno, supportata da una squadra terrestre arrivata dal comando provinciale di Pisa. Una volta riportato a terra è stato affidato alle cure del personale del 118 e l’ambulanza con medico a bordo della Pubblica assistenza di Livorno che ha poi trasferito in ospedale l’automobilista pratese per i controlli di routine. Le forze dellordine intervenute sul posto dovranno invece ricostruire la dinamica dell’incidente e sarà decisivo il racconto dell’uomo che potrà riferire il motivo del suo fuoristrada. Le operazioni di soccorso si sono svolte sotto una pioggia battente e con il Canale dei Navicelli, la via d’acqua che collega il distretto della nautica della darsena di pisana al porto livornese, particolarmente gonfio per le piogge abbondanti degli ultimi giorni.