Caccia grossa ai non votanti "Ci rivolgiamo al territorio"

È caccia grossa a chi non ha votato "ma non c’è nessun messaggio elettorale da inviare alla lista di Auletta". Questi i commenti che uniscono giovani militanti e veterani che appoggiano Paolo Martinelli sindaco. Luigi Sofia, insegnante precario, è alla prima esperienza politica ed è primo della lista di Sinistra unita: "Martinelli - dice – ha saputo coinvolgere energie nuove. Questa è stata la sua forza oltre all’aver proposto una politica credibile in tutto alternativa al centro destra. Ora dobbiamo recuperare sull’astensionismo, dovuto in larga parte alle diseguaglianze sociali che si sono create e le diseguaglianze allontanano dalla politica". Un veterano è senz’altro Paolo Fontanelli: "Il volume di fuoco sulla comunicazione del centro destra – dice l’ex sindaco e parlamentare – è stato impressionante. Loro hanno lavorato su quell’ipotetico 65% di vittoria immediata. Martinelli ha lavorato sull’ascolto, lo ha fatto con l’umiltà che serviva. Dietro però aveva un progetto politico forte e coeso. All’unità ha contribuito in modo deciso la Schlein. Il M5S ha fatto il suo ma potrebbe fare di più. Il terzo polo invece ha fallito". Un altro ex sindaco di centro sinistra, Marco Filippeschi dice: "Non avere la maggioranza assoluta dei votanti e esser costretti al ballottaggio è una sconfitta per Conti e la destra. Fontanelli nel 2003, io nel 2013, sindaci uscenti in corsa per un secondo mandato, fummo rieletti già al primo turno. Il ballottaggio apre un nuovo scenario". "Ci abbiamo sempre creduto – così la senatrice dem Ylenia Zambito –. Ora non dobbiamo perdere mezzo secondo: ci aspettano due settimane di questa nuova fase di campagna elettorale, e ce la giocheremo a testa alta". Gianluca Gionfriddo, 28 anni, ricercatore della Sant’Anna, è il secondo della lista civica di Martinelli. "Per favore, non chiamiamo questo nostro risultato un miracolo. è il frutto di un lavoro non sotto i riflettori ma fatto con tanto ascolto. Ripartiamo dai quartieri, dai pisani. Torniamo dai pisani e da quelli che non hanno votato. Si riparte da loro, dalle loro necessità". Andrea Ferrante, candidato Pd, aggiunge: "Conti sa che la partita è tutta da giocarsi e teme il voto anomalo nel suo centro-destra. Abbiamo lavorato bene". E un altro giovane, il trentenne ucraino Dmytro Shulga di Sinistra italiana:. "Il vento è cambiato. I voti mancanti li prenderemo là dove li abbiamo presi. Al territorio ci rivolgiamo e non ai partiti"."Dall’inizio siamo entrati in un cantiere politico aperto. – dice Gabriele Amore, già consigliere 5Stelle –. Gli elettori lo hanno apprezzato. Ma la nostra macchina organizzativa deve fare qualche riflessione. Intanto però si riparte dai quartieri mentre Conti è partito tardi copiandoci". Nessuno commenta su eventuali accordi con l"ago della bilancia, Francesco Auletta.

Carlo Venturini