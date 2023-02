Buscemi torna in politica "Pronto a fare ‘Centro’"

di Gabriele Masiero

PISA

L’attore e regista Andrea Buscemi, per un breve periodo assessore alla cultura della giunta Conti, è pronto a tuffarsi di nuovo in politica e a candidarsi a sindaco con il movimento politico Centro, fondato da Fabrizio Manfredini, direttore generale di Italia 7, e di cui è segretario Simone Menicucci e presieduto da Francesco Samà. La riserva sarà sciolta nei prossimi giorni, ma la sensazione è che Buscemi sarà della partita e a capo non di una coalizione centrista ma di una lista autonoma, replicando l’esperimento che il movimento politico ha fatto due anni fa a Forte dei Marmi, con l’obiettivo, ha assicurato Manfredini, di farci trovare pronti "alle prossime elezioni regionali del 2025 e alle politiche del 2027: a Pisa puntiamo a prendere almeno il 7% dei voti per portare una nutrita e qualificata nostra presenza dentro il consiglio comunale", Più prudente Buscemi, che ieri ha aperto ai giornalisti le porte di casa sua, per illustrare il suo progetto politico: "Se deciderò di accettare la candidatura, e scioglierò la riserva in tempi molto brevi, lo farò con l’obiettivo di rivoluzionare il dibattito pubblico cittadino e con l’ambizione di incidere davvero con la nostra impronta visionaria e capace di restituire a Pisa un progetto a lungo termine".

Centro però non è disposta a fare alleanze prima del voto, né con il Terzo Polo, né tanto meno con le altre due principali coalizioni in campo: quella guidata da Michele Conti e quella guidata da Paolo Martinelli. Anzi, ha avvertito il fondatore, "invitiamo tutti a non usare la parola Centro perché è un marchio che ho registrato un paio d’anni fa e che ora è tutelato dal ministero dello Sviluppo economico: il Centro siamo noi e nessun altro, lo dico anche al sindaco Conti che ha fondato la sua lista civica Pisa al centro, che non può usare quel nome perché altrimenti viola la legge".

Al di là delle iperboli da campagna elettorale, i fondatori di Centro non intendono adire le vie legali contro nessuno, il movimento politico vuole però essere protagonista alle prossime elezioni, coinvolgendo anche il laboratorio Pisa 2033 fondato proprio da Buscemi e di cui fa parte Claudio Meoli (che però non sarà candidato) e altre personalità e associazioni come Ponte di Mezzo e Maria Chiara Zippel, già candidata nel 2018 con formazioni civiche. "Ho già in testa tante idee per la città e il programma è di fatto già pronto - conclude l’attore e regista - e sono consapevole che la mia candidatura possa ulteriormente polarizzare lo scontro politico, ma sono innamorato di Pisa e insieme a tanti altri non vogliamo restare con le mani in mano ma vogliamo aiutare la città a rialzarsi".