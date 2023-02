Buscemi annuncia l’adesione al movimento del "Centro"

Domani Andrea Buscemi annuncerà ufficialmente la sua adesione al movimento politico e culturale "Centro". Lo farà nel corso di una conferenza stampa alla quale parteciperanno i dirigenti nazionali del movimento nato a Firenze con l’obiettivo di rilanciare la partecipazione politica dei cittadini. Per l’attore e regista teatrale è un altro passo verso quella politica attiva abbandonata da alcuni anni, dopo essere stato "defenestrato" da assessore alla cultura, per la sua vicenda giudiziaria dalla quale è stato definitivamente assolto per un presunto caso di stalking nei confronti dell’ex compagna. Buscemi, spiega una nota del movimento politico, è " da sempre molto attento alla vita politica, culturale e sociale della città" e ora, dopo avere fondato il laboratorio politico Pisa 2033, ha deciso di aderire a "Centro". Non si tratta però, almeno per ora, di una candidatura a sindaco, ma della volontà di partecipare attivamente al dibattito pubblico che si svilupperà durante la campagna elettorale per le amministrative. "Centro" infatti non è solo un luogo politico, ma nell’idea del movimento nato nel capoluogo toscano, è soprattutto un laboratorio di idee e di partecipazione, come spiega lo slogan scelto proprio dai fondatori del movimento: "Se non c’entri non puoi fare centro". E ancora, riferendosi ai politici eletti, nella home page di "Centro" si legge: "Saremo comprensivi e come dicevamo, educatamente, vi accompagneremo fuori, senza però voltarci mai più indietro. Ci avete tarpato le ali e chiusi in gabbia. Adesso è ora che torniamo a ruggire e spiccare il volo". L’idea di Buscemi, non è un mistero, è quella di rendere pubbliche le sue idee e proposte per il futuro della città, cerando di riallacciare un dialogo con i pisani che si è bruscamente interrotto con la sua esclusione dalla giunta Conti. Se questo poi si trasformerà anche in una candidatura lo vedremo nelle prossime settimane.