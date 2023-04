Bus speciali di Autolinee

In occasione della Giornata della Solidarietà”, organizzata da associazione Nicola Ciardelli Onlus e Comune di Pisa, per il giorno 27 aprile, Autolinee Toscane Spa mette a disposizione 5 bus con conducente per il trasporto degli alunni delle scuole del Litorale Pisano verso il Centro città ed il parco di San Rossore: in particolare cinque classi della scuola Viviani di Marina con 124 passeggeri da portare alle 8.30 e viaggio di ritorno allee 15:30.

La partenza è prevista dalla fermata posta in via dell’Ordine di Santo Stefano 251. La discesa è prevista alle fermate Fibonacci e Gambacorti 1.

Quattro classi della

Newberry di Marina, con 90 passeggeri e rientro alle 12. La partenza è prevista dalla fermata posta in via dell’Ordine di Santo Stefano 21. La discesa è prevista alle fermate Fibonacci e Gambacorti 3. Cinque classi delle Quasimodo di Calambrone per 88 passeggeri, partenza alle 8.30 e rientro alle 12, partenza dalla fermata posta in viale Tirreno Fr V. Emanuele. La discesa è prevista alle fermate Fibonacci e Gambacorti 1, due classi della scuola Nicola Pisano. 48 ragazzi, rientro alle 11.45, partenza davanti alla scuola in via Andò, e altre tre classi, per 55 ragazzi da portare al Parco di San Rossore con rientro alle alle 11:45.