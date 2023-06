Bullismo: il bando prevenzione a scuola

Bullismo e cyberbullismo. Il Comune di San Giuliano Terme investe nel contrasto con una manifestazione di interesse (scadenza 7 luglio) reperibile sul sito comunale. Il bando risponde ad un "Avviso pubblico per la concessione di contributi agli enti locali (Comuni, Province e città metropolitana di Firenze) per la realizzazione nelle scuole e nelle associazioni sportive di progetti in materia di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo". I progetti, da realizzarsi a partire dall’anno scolastico 20232024 e concludersi entro il 31.12.2024, devono riferirsi ad interventi promossi dagli Enti locali, in partenariato con i soggetti che rappresentano i contesti in cui i fenomeni di bullismo e cyberbullismo si possono più facilmente sviluppare, e che risultano quelli più indicati per progettare e realizzare azioni educative e di sensibilizzazione per la prevenzione: scuole elementari e medie e associazioni sportive dilettantistiche.