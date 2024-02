Bruni: "Violenza agghiacciante, ora chiediamo le dimissioni di Ziello"

Pisa, 26 febbraio 2024 - “Agghiacciante che si usi la violenza contro i ragazzi inoffensivi”. Sono le parole del consigliere comunale PD Enrico Bruni, segretario di Giovani Democratici Pisa. “All’inizio la Polizia non voleva neppure riferirmi cosa era successo. Si è trattata di un’operazione di pura violenza: è chiaro che sia un ordine di scuderia da Roma, tutte le manifestazioni che urlano al genocidio in Palestina vengono represse con i manganelli”.

Una violenza, quella usata dalla Polizia nella manifestazione di venerdì, che secondo Bruni non si vedeva da anni: “C’è un problema, lo vediamo anche nelle carceri: si tratta di una risposta spropositata, giustificata dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un clima di violenza. Per questo è importante avere i codici identificativi dei poliziotti in servizio ieri, come prevedono anche le norme UE e ONU. Qualcosa è andato storto e si è rotto: ora ci devono essere delle conseguenze e chi è responsabile di quanto accaduto deve pagare”.

Bruni ha lanciato una raccolta firme sulla piattaforma Charge per chiedere le dimissioni del deputato della Lega Edoardo Ziello, dopo una serie di post sulle piattaforme social che esprimono massima solidarietà ai poliziotti coinvolti nella vicenda. “Abbiamo chiesto le dimissioni di Ziello. In circa due giorni la nostra petizione ha raggiunto un totale di 10.000 firme e lo ricorderemo al consiglio comunale di questo pomeriggio, dove presenteremo una o due mozioni. Quelle di Ziello sono dichiarazioni inaccettabili e completamente mistificatorie, un rappresentante delle istituzioni non dovrebbe scadere in parole tanto indegne del ruolo che ricopre”.

Bruni riflette sul significato di Pisa come città per i giovani: “Pisa è per sua natura una città per ragazzi, anche se al momento non si direbbe. È in pericolo la vita sociale dei più giovani, soprattutto se adesso la polizia ha una gestione violenta dell’ordine pubblico: stiamo assistendo alla dissoluzione del patto sociale”. Giulia De Ieso