Brogi, la sindaca pro Bonaccini "Ripartire da chi lavora sul campo"

Domenica gli elettori del Partito Democratico sono chiamati a scegliere il nome di chi guiderà il partito a livello nazionale e regionale. La scelta è rispettivamente tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein e tra Valentina Mercanti ed Emiliano Fossi. Francesca Brogi, sindaca di Ponsacco è la capolista provinciale a sostegno di Valentina Mercanti.

Brogi, la linea Bonaccini è la ripartenza dai territori, quanto è importante per il Pd ripartire da lì?

"Il Pd deve ripartire dalle persone, dai luoghi di lavoro e da chi in questi anni si è meritato sul campo la fiducia degli elettori. Tra questi ci sono senz’altro i sindaci e gli amministratori locali, che hanno dimostrato di saper ascoltare e interpretare i bisogni delle persone. Basti pensare che oggi più del 70 per cento dei comuni italiani è governato dal centro sinistra, nonostante un Pd al 17%".

Come si ricuce la frattura con gli elettori?

"Dobbiamo superare i litigi interni e l’eccessivo correntismo che ha rappresentato un grande limite del nostro partito. Dobbiamo ricostruire un partito unito che si dimostri affidabile e che sia presente nei luoghi di vita e di lavoro delle persone. L’ascolto è fondamentale, ma anche la capacità di mettere in campo proposte chiare. La mozione Bonaccini insiste su alcuni punti fondamentali: mettere il lavoro al centro, tenendo insieme ambiente e sviluppo e puntare su sanità e scuola pubblica". Il voto di domenica può segnare anche un cambiamento nella compagine del partito a livello regionale, quali sono le istanze della provincia che porterà all’attenzione regionale?

"Ringrazio per la fiducia che mi è stata data, sono onorata di essere la capolista a livello regionale in sostegno di Valentina Mercanti. Sento la responsabilità di rappresentare e portare in sede regionale del partito le istanze della Valdera e della provincia, per dar forza alla necessità di un partito attento alla costruzione di una Toscana che corra tutta alla stessa velocità. Per questo è importante investire su infrastrutture e trasporti per rendere più competitiva l’area della Toscana costiera".

Un appello al voto

"Sono convinta che la figura di Stefano Bonaccini e con lui quella di Valentina Mercanti siano la proposta migliore per rilanciare con forza il Pd e ricostruire una sinistra di governo. A noi serve questo: sogno e pragmatismo. Per questo invito tutti a votare per Bonaccini e Mercanti".