Brogi a "Un (a)mare di versi"

PISA

Al via il secondo appuntamento con la rassegna poetica della Libreria Civico14 di Marina di Pisa intitolata "Un (A)mare di versi – Dialoghi d’autore" ideata e curata da Stefania Giammilaro e Mariangela Mori.

Domani, sabato 6 aprile, a partire dalle 18, sarà Marco Brogi il protagonista del pomeriggio dedicato alla quinta arte. Marco Brogi, senese, laureato in lettere moderne, è giornalista per la redazione senese de “La Nazione” presenta per la Casa Editrice Bertoni la raccolta di versi “L’aria intorno alle altalene”. Silloge dai toni crepuscolari, già nel titolo, come in tutta la ricerca, sembra racchiudere un’ ambivalenza di matrice fisica e metafisica: “fisica” perché ricorda l’aria che serve a darci la spinta nel mondo e “metafisica” dove richiama lo sguardo del poeta che si accorge dell’invisibile, dell’aria, appunto, che “circonda”, “muove” e “respira”.

La nuova avventura editoriale di Brogi, si avvale di un contributo del cantautore Mario Castelnuovo, da sempre vicino all’autore, una prefazione di Bruno Mohorovich e post prefazione di David La Mania. Stefania Giammillaro Marco Brogi, senese, laureato in Lettere Moderne, è giornalista a “La Nazione”. Per la Casa Editrice Bertoni ecco una raccolta di versi destinata a farci (nuovamente) riflettere, dalla coerenza ispirativa, dall’affetto di un pubblico che lo segue, lo ama e soprattutto gli è vicino Ha pubblicato il romanzo “Le tre Lune” (Urbone editore) e le raccolte di versi: “Poesie scritte in treno” (Prospettiva Editrice), “Il Paese Incantato” (zona editore), finalista al premio Narrazioni e Sorella Toscana (Alsaba). Autore anche di testi di canzoni, con Nicola Costanti ha scritto il musical “Storie e amori sulla via Francigena”. Brogi ha collaborato a lungo con il cantautore Mario Castelnuovo, portando in giro con il musicista romano uno spettacolo di canzoni e poesie. Sue liriche sono presenti in varie riviste e antologie. Alcune di esse sono state recitate live dagli attori Alessandro Haber e Alessandro Benvenuti.

Le altre date della rassegna poetica sono: il 13 aprile Matteo Pelliti, il 20 aprile Doris Bellomusto, il 4 maggio Elisabetta Destasio Vettori, il 18 maggio Luisa Trimarchi, il 25 maggio Annalisa Ciampalini , l’8 giugno David La Mantia , il 29 giugno Ilaria Giovinazzo, e il 6 luglio Luca Pizzolitto. Gli eventi della Libreria Civico 14 sono gratuiti e non necessitano prenotazione.