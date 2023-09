Bright a Pisa, 1000 ricercatori e 300 iniziative per avvicinare cittadini e ricerca

"Voglio solo ricordare alcuni numeri – dice il presidente della Regione Eugenio Giani alla conferenza fiorentina per Bright – e cioè che in questa edizione ci saranno circa mille ricercatrici e ricercatori saranno nelle piazze di 11 città della nostra regione e animeranno oltre 300 iniziative: laboratori, dimostrazioni, esperimenti, mostre, visite guidate e passeggiate scientifiche coinvolgeranno i cittadini in un percorso avvincente". Alessandra Nardini assessora regionale alla ricerca dice: "La ricerca non è cosa di nicchia. La ricerca ci aiuta a vivere meglio la quotidianità e quindi va raccontata e fatta vedere". "Cuore della manifestazione a Pisa saranno le cinque "Piazze della Ricerca" allestite in Logge dei Banchi, Largo Ciro Menotti, Piazza Dante, Piazza dei Cavalieri e Piazza Santa Caterina, ognuna dedicata a un macro-tema": dice Veronica Neri di Unipi che ha coordinato tutte le attività di Bright in città. Mariagrazia Alabrese della Sant’Anna aggiunge: "La scuola organizzerà oltre 30 iniziative che spaziano dalla robotica, all’intelligenza artificiale alla violenza di genere. Cisarà come di consueto anche tanto spazio per i più piccoli". Tomaso Esposti Ongaro di Ingv dice: "E’ bello trovare partecipazione e collaborazione a Bright che dovrebbe durare sempre. Il metodo scientifico ha bisogno di questo e cioè di spirito di partecipazione". Vincenzo Longo del Cnr dichiara: "Il Cnr pisano ha l’intero ventaglio di ricerche multidisciplinari riunite in un’unica sede. E questo è un unicum da sottolineare". Andrea Ferrara della Normale conclude: "Partecipiamo fin dall’inizio con convinzione a questa iniziativa che avvicina la comunità dei cittadini alla comunità dei ricercatori e ricercatrici".

