Brigata Casarosa cittadinanza negata

Nei giorni scorsi siamo stati contattati dai consiglieri del gruppo “uniti per Calci” in merito a quanto accaduto nel consiglio comunale aperto del 30 marzo; quando si dibatteva la proposta di conferimento, alla memoria, della cittadinanza onoraria di Calci ai partigiani della Brigata “Nevidio Casarosa”. brigata Casarosa San Giuliano Terme. Siamo rimasti sconcertati nell’ascoltare le parole di Stefano Pecori, presidente Anpi di San Giuliano Terme che a supporto della proposta dichiarava: “qualcuno vuole ricostruire la storia Nel 2004 si è tentata la riscrittura della storia con la legge approvata in contrapposizione alla giornata del 25 aprile” (la legge istitutiva del Giorno del Ricordo) etc etc... Spesso non replichiamo alle sciocchezze dette dai vari esponenti dell’Anpi. Ma quando ciò avviene in un consiglio comunale aperto, con chiaro intento mistificatorio e provocatorio, non possiamo esimerci dal ripristinare la realtà dei fatti. Che è una soltanto. La legge 92 del 2004, con la quale “La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale "Giorno del ricordo" al fine di conservare erinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale” è solo un tardivo riconoscimento (dopo oltre 50 anni!!!) della tragedia subita da migliaia di nostri connazionali, infoibati o costretti all’esodo forzato, solo perchè italiani!! Un “risarcimento morale” che ha squarciato il velo del vergognso silenzio su queste vicende. Dire che questa legge nasce in contrapposizione con il 25 aprile e il percorso della liberazione è l’ennesima grossa sciocchezza detta da un esponente Anpi, che pone Anpi in contrapposizione con una legge dello stato, da applicare nelle sue giuste forma. Una legge che cerca solo di rendere giustizia al sangue versato dalla cieca violenza dei partigiani slavi di Tito. Verso questa bieca violenza ci aspetteremmo una ferma condanna da parte dell’Anpi. Ma purtroppo questo non avviene. Mai.

* Unione degli istriani