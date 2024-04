Brennero: due rotatorie per eliminare il semaforo

San Giuliano Terme, 9 aprile 2024 - La giunta del Comune di San Giuliano Terme ha deliberato una proposta per la realizzazione di due rotatorie all'intersezione tra la strada statale dell'Abetone e del Brennero e via delle Sorgenti (la provinciale del lungomonte). L'incrocio semaforico ai lembi del centro abitato del capoluogo sangiulianese è una delle maggiori arterie di traffico dell'area pisana caratterizzata da un massiccio attraversamento veicolare tra chi si sposta da e verso Pisa, Lucca e buona parte delle aree del comune di San Giuliano Terme e dei territori a nord. L'ipotesi progettuale prevede la realizzazione di due rotatorie e di percorsi che terranno conto della particolarità del tratto, caratterizzato dalla presenza del fosso del Mulino che ovviamente riceverà tutte le attenzioni possibili per evitare alterazioni. “Con questa proposta, che si integra alla variante di Gello nord avviata in una delle ultime giunte, si punta a migliorare intensamente la viabilità in un punto nevralgico, che ha visto negli ultimi anni un forte incremento di traffico – afferma l'assessore alla rigenerazione urbana e al bilancio Matteo Cecchelli – i perfezionamenti che vogliamo apportare avverranno tramite un'infrastruttura finalizzata ad una moderazione del traffico e della velocità, con riduzione dei punti di conflitto che alzano i tassi di incidentalità e la diminuzione dei tempi di attesa all'intersezione causate dai semafori che, con il nuovo progetto, sarebbero dunque eliminati. Con le rotatorie si offre una maggiore flessibilità degli itinerari per quanto riguarda le inversioni di marcia assai meno complicate rispetto ai crocevia, inoltre richiedono una segnaletica stradale ridotta e semplificata”. "La sicurezza stradale è stato un tratto distintivo delle politiche dell'Amministrazione comunale nell'ultimo decennio e proseguiamo per ottimizzare la rete territoriale stradale, sia con le asfaltature ma anche con quelle infrastrutture che portano ad un radicale miglioramento della viabilità a beneficio di chi viaggia, ovviamente permettendo un'integrazione con la mobilità dolce e sostenibile”, ha affermato l'assessore alla mobilità e ai lavori pubblici Francesco Corucci. “La proposta di giunta è stata inviata agli enti che hanno competenza sulle strade interessate, ovvero Anas, Regione e Provincia di Pisa – afferma il sindaco Sergio Di Maio –. Vogliamo migliorare fortemente un tratto di strada molto trafficato che ha visto un ulteriore aggravio in questi ultimi anni per un territorio, quello sangiulianese, che è attraversato giornalmente da diverse migliaia di mezzi che si distribuiscono su una rete stradale molto articolata. Proprio a ridosso degli abitati di San Giuliano Terme e Gello, interessate dalla variante di “Gello nord”, si trova una delle arterie maggiormente complesse".