Bracciali e bastoncini luminosi sequestrati. Nel comprensorio della Compagnia carabinieri di Pisa, i carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno, in collaborazione con i militari dell’Arma locale, nell’ambito dei più generali servizi di controllo finalizzati alla ricerca di prodotti pericolosi per la salute dei consumatori, hanno segnalato all’Autorità Amministrativa un titolare di cariche di una società che gestisce una rivendita di articoli. Nello specifico, è stata contestata la detenzione per la commercializzazione di accessori personali luminosi ludici, privi di qualsivoglia dicitura in etichetta, per fornire le informazioni obbligatorie al consumatore ed in lingua italiana.

Nella circostanza, i militari hanno provveduto al sequestro cautelare di 277 confezioni di articoli ed elevato una sanzione di oltre 1000 euro.