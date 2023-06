Braccia e reinserimento sociale Al lavoro utile per la comunità

Si chiama ‘Una comunità per la città’ il progetto realizzato dall’amministrazione comunale di Cascina e la cooperativa sociale Arnèra, che nasce dall’esigenza di dare risposte nella difficile fase del reinserimento sociale e lavorativo di persone provenienti da diversi percorsi di fragilità. Il reinserimento risponde con strumenti diversi all’obiettivo di rieducare le persone al mondo del lavoro, fatto di regole, impegno, socialità e competenze. progetto prevede infatti la creazione di una squadra di lavoro, alla presenza di un capo-squadra esperto, che garantirà l’operatività per 20 ore settimanali (dal lunedì al venerdì) e gestirà autonomamente personale e turni in base al lavoro ordinario e agli interventi richiesti dai cittadini. Per il progetto sarà utilizzato un furgone attrezzato con decespugliatore, dispositivi di protezione individuale, segnaletica per cantieri temporanei e mobili, attrezzature manuali, vernici, cemento, asfalto a freddo e quant’altro necessario per lo svolgimento delle piccole manutenzioni

E nell’’ultimo mese, sotto le indicazioni degli Uffici Manutenzioni e Ambiente e integrando il lavoro svolto ordinariamente dagli operai comunali, le azioni si sono concentrate su sfalcio dell’erba, pulizia e rimozione sporco rimozione terra dalle zanelle pulizia griglie di scolo e bocche di lupo. A Cascina gli interventi hanno riguardato viia Genovesi, via Sant’Ilario, via Palestro, via Michelangelo, via Lungo le mura nord, sottopassi di via Cei e di via Sant’Ilario, la Biblioteca Comunale

A Marciana Via Paolo Savi Sud.

A San Lorenzo alle Corti interessate via Vecchia Fiorentina Musigliano, via Piastroni Latignano. E ancora via Risorgimento San Lorenzo a Pagnatico: via San Rocco, via Palazzi sud a San Frediano: il sottopasso di via Macerata. La cittadinanza è dunque invitata a fare segnalazioni su Municipium, che saranno raccolte ed elaborate dagli uffici per dare risposte rapide alle piccole situazioni di criticità. Gli uffici raccoglieranno le segnalazioni e saranno date alla squadra di ‘Una comunità per la città’ indicazioni su come muoversi.