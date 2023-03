Borgo in festa camelie e tesori nella bella Nicosia

La "Festa di primavera. Il borgo di Nicosia tra camelie e tesori" cambia veste e diventa un evento diffuso, tra vicoli, piazzette e giardini gentilmente messi a disposizione da privati. L’appuntamento con l’iniziativa, organizzata dall’Associazione Nicosia nostra, è per domenica 19 marzo. Una bellissima occasione per gustare angoli e spazi meravigliosi intorno al convento e solitamente chiusi. Protagoniste, come sempre, saranno le camelie ma anche giochi, mostre, il grande pic-nic, le passeggiate guidate, le installazioni, i laboratori, il gioco "Una camelia tira l’altra", "Un bouquet per l’Acli", la "Mappa dei tesori" e altro ancora per festeggiare la primavera, nel suo significato più profondo di rinascita. Filo rosso che lega i vari momenti della giornata – queste le parole dell’associazione - il desiderio di "costruire insieme un racconto sui tanti ‘tesori’ che viviamo tutti i giorni: tesori come i luoghi che amiamo, ad esempio Nicosia, il monte, la natura, il territorio. E anche tesori come le relazioni, i valori, le persone, la comunità".

Al centro di tutto ci sarà proprio la ‘rinascita’ di via Centofanti, la via principale della festa: è qui che è presente la sede Acli "Padre Leopoldo Ghezzi", voluta e fatta costruire dal Priore Leopoldo Ghezzi nel secondo dopoguerra come spazio di aggregazione e di svago per i giovani che frequentavano Nicosia. Spazio che inizia il suo cammino per tornare, appunto, vivere recuperando la ‘vocazione’ originaria di centro "per stare insieme". Il programma prevede, dalle 10 alle 16, una serie di itinerari della durata ciascuno di un’ora e mezzo (senza prenotazione, partenza da via Centofanti). Evento clou sarà il grande pic nic sul prato di villa Borghini a partire dalle 12. L’invito: "Portate cibi e tovaglie, bicchieri e posate. Acqua, birra e caffè li troverete alla festa!". E per tutta la giornata avranno luogo laboratori e chiacchierate che approfondiranno il tema del rapporto tra l’uomo e la natura. Il ricavato della giornata, tolte le spese, sarà finalizzato al recupero dei locali Acli affinché possano tornare a essere uno spazio aperto per tutta la comunità.

F.B.