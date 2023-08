"Boom violenze alle donne Da noi corsi di autodifesa Ecco come comportarsi"

Corsi per tutti, ma in particolare per le donne. La pugilistica pisana Carlo Bartolomei, con il maestro benemerito Marcello Bartolomei, organizza lezioni di autodifesa alla ‘scuola’ che ha sede all’Itis di via Da Vinci dal 4 settembre (preiscrizioni già attive 3383616995), abbiamo rivinto il bando per altri 5 anni".

Perché?

"C’è un boom di violenza, soprattutto contro le donne. Senza allarmismi, ma tutti i giorni si verificano episodi. Bisogna difendersi".

Chi vi cerca?

"Tante ragazze ma anche mamme di bambini. Cerchiamo di combattere il bullismo. Andiamo anche tra i banchi negli istituti. Con corsi specifici. Ci avvaliamo solo di istruttori della Federazione pugilistica italiana. Gli allenamenti sono: lunedì, mercoledì e venerdì (dalle 18)".

Ma in che cosa consiste?

"Stretching, addominali, ginnastica di riscaldamento e poi, ogni sera, attività diversificate".

Miglioramenti?

"Molti sotto tanti punti di vista. Questo sport aiuta anche ad andare meglio a scuola. Il codice etico è ferreo: in caso di comportamenti scorretti al di fuori della palestra, il maestro è obbligato a dirlo alla federazione e chi sgarra viene buttato fuori".

Come comportarsi in caso di pericolo?

"Cercare di mantenere una distanza di 2 metri e una posizione di guardia. Imparare gli spostamenti destra, sinistra, indietro. Mai puntare alla testa, semmai all’addome".

