Boom post Covid: "Presentateci nuove idee"

I più giovani e la povertà educativa. "La privazione da parte dei bambini, delle bambine e degli/delle adolescenti della possibilità di apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni", la definiscono i vertici di Save the Children. Un punto su cui la Fondazione Pisa si è presa un impegno: "Presentateci dei progetti", è l’appello rivolto a chi sul territorio si occupa di infanzia e giovani. I problemi sono cresciuti con il Covid. "Basti pensare che durante i mesi più duri e le chiusure – spiega il presidente della Fondazione Pisa, Stefano Del Corso – se non si avevano supporti tecnologici non ci si poteva collegare con l’insegnante e i compagni di scuola per la famosa didattica a distanza. Computer e tablet erano indispensabili per non restare indietro. Anche a questo scopo la Fondazione ha dedicato risorse".

"Mi ha molto colpito uno studio riferito al 2022 proprio della onlus Save the children che parla di povertà culturale che non sempre corrisponde alla povertà economica. Secondo questa indagine, il 67% dei minori in Italia non è mai andato a teatro. Il 49.9% non è mai entrato in un museo. E ancora. "Il 62,8% non ha mai visitato un sito archeologico. Il 22% non ha praticato sport e attività fisica e solo il 13,5% dei bambini e delle bambine sotto i tre anni ha frequentato un asilo nido". Un’emergenza da cui dipende davvero il futuro. "Aspettiamo idee valide per il territorio che possano promuovere la cultura tra i più giovani e colmare le differenze", aggiunge l’avvocato Del Corso..