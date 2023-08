Boom orientale Il ritorno dei cinesi E il litorale fa il pienone "Ma servono servizi"

di Carlo Baroni

PISA

Un dato più di altri è significativo e offre il polso dell’estate pisana e delle prospettive del litorale +48% di asiatici e +12% di americani. Cinesi e giapponesi sono presenza massicce sulle spiagge e nei resort di alto livello. Dopo le chiusure ripetute e prolungate a causa della pandemia i cinesi, in particolare, sono tornati. E il Bel Paese rinomato per l’enogastronomia, le città d’arte e i marchi di moda ora fa gola anche per natura, sport, bleisure e wellness e tuffi nel mare. Ne parliamo con Mirco Peiani, imprenditore del turismo, al timone di grandi strutture: il Toscana Sharm Resort (nato dentro l’ex colonia Vittorio Emanuele a Calambrone), l’Hotel Palazzo di Livorno, il Tower Plaza di Pisa, il Mercure di Viareggio, il Lacona all’Isola d’Elba e il Baia Toscana Resort sempre a Calambrone.

Peiani, agosto sta correndo verso la fine: si può parlare di un’estate da incorniciare?

"Diciamo un’estate ottima, nella quale abbiamo confermato i numeri del 2022 che sono stati eccezionali. Abbiamo perso qualcosa a maggio e un pochino a giugno a causa del meteo, Ma complessivamente ottima".

Parliamo degli orientali.

"Sono tornati. La loro presenza aveva cominciato ad essere significativa nel 2019. Ora c’è stata una nuova ripartenza con numeri importanti e percentuali di crescita significative: si tratta di turisti di livello che cercano servizi qualificati. Ne abbiamo avuti molti a Livorno e al Toscana Sharm Resort quest’anno con il valore aggiunto di un rilancio eccellente del bagno Paguro Beach".

Quali altri dati significativi?

"Ritengo importante la ripresa degli americani, mentre sono in calo francesi e tedeschi. Fondamentale, secondo me, è stato però consolidare al meglio i risultati dell’anno scorso, quello che ha segnato la vera ripresa del turismo e dell’appeal del nostro litorale".

Grandi potenzialità, dunque, per il mare di Pisa?

"Certamente, questa è una zona che può crescere ancora molto. Restano sul tavolo alcune criticità, purtroppo".

Ci spieghi?

"Vede gli stranieri, che quest’anno sono molti, a Calambrone e sul litorale in genere vogliono servizi. E questi scarseggiano. Diversa è, ovviamente, la situazione che registriamo a Pisa e Livorno, che sono città, hanno le strade dello shopping e quindi i turisti trovano tutto quello che cercano".

Il mare non basta...

"In giro c’è il 30-40% in meno di turismo medio. Mentre è in crescita la fascia alta e questa cerca negozi, cerca shopping, cerca ristoranti e molto altro: la sabbia non basta. E sia Calambrone, come Tirrenia, che credo che in termini di servizi abbia raggiunto il minino storico, offrono troppo poco".

Insomma, abbiamo queste ondate favorevoli e pochi strumenti per sfruttarle a fondo?

"Diciamo che è così. Io continuo ad avere fiducia, perché il nostro litorale ha tutte le carte in regola per diventare la Perla del Tirreno, ma c’è ancora del lavoro da fare".