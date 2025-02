Boom di visitatori, record per le Mura: oltre 140mila gli ingressi

Una città tutt’altro che... ‘chiusa tra quattro mura’. Il camminamento sui bastioni di Pisa ha fatto nel 2024 il boom di visitatori. Sono stati infatti 136.317 le persone che hanno messo piede sulle mura cittadine della città: un incremento del 9.2% rispetto al 2023, a cui si sommano i partecipanti agli eventi e le visite scolastiche per un totale di oltre 140mila accessi. "Numeri significativi" dice la responsabile della cooperativa che gestisce il monumento, Michela Pezzini, che sono "il frutto delle professionalità coinvolte e degli investimenti importanti di questi anni". A partire dall’apertura del Bastione del Parlascio col quale le Mura di Pisa hanno ottenuto "un punto di accesso direttamente collegato all’asse commerciale del centro storico, che si presta a esposizioni ed eventi che rendono l’esperienza ancora più coinvolgente".

Nello specifico, il mese più gettonato è stato maggio con 19.353 accessi, seguito da aprile (19.282) e settembre (18.533), da segnalare che novembre (8.149) ha più che raddoppiato gli ingressi rispetto all’anno precedente. Il giorno migliore il 25 aprile (1702). Il Parlascio, aperto da luglio, ha fatto registrare 7.490 accessi, pari all’11.5% degli ingressi del secondo semestre. Ottime performance per gli eventi speciali che in totale hanno visto 1.318 partecipanti a cui si aggiungono 715 podisti del memorial Masi e oltre 300 studenti nelle iniziative dedicate alle scuole.

Un accenno anche al turismo social, che ha portato 228mila visualizzazioni di post e storie pubblicate, 5.064 i download dell’app gratuita, 8 i servizi sui media nazionali ed internazionali. "Nel 2024 abbiamo assistito a un considerevole incremento del numero dei visitatori lungo il percorso delle mura - dichiara l’assessore al turismo Paolo Pesciatini - per il 2025 sono già moltissimi i progetti. All’interno del Parlascio si stanno organizzando iniziative coinvolgenti per promuovere questo ulteriore e strategico itinerario turistico che si raggiunge attraversando una parte dell’asse commerciale".

Volendo dare una sbirciatina all’anno nuovo, sono in programma mostre, spettacoli, laboratori per bambini, visite guidate speciali, degustazioni in quota. Iniziative che si aggiungono agli eventi già consolidati: visite botaniche e naturalistiche, escursioni notturne con videoproiezioni, serate astronomiche e tanto altro.