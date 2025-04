Boom di prestiti negli ultimi anni ’Punto di ritrovo’

La biblioteca SMS è una biblioteca di pubblica lettura, inaugurata nel 2013, a pochi passi dal Viale delle Piagge, che da anni offre un’ampia gamma di servizi per soddisfare le esigenze di tutti i lettori. La sede prende il nome dalla vicina Chiesa di San Michele degli Scalzi. La biblioteca, luminosa, spaziosa e caratterizzata da un vasto patrimonio librario, è apprezzata e frequentata quotidianamente da numerosi clienti che la sfruttano sia per la consultazione che per attività di studio vere e proprie. La biblioteca fa inoltre parte della Rete Bibliolandia assieme ad altre 68 biblioteche della Provincia di Pisa, che dal 1999 ha l’obiettivo di promuovere la cooperazione e la collaborazione nella gestione dei servizi documentari, bibliotecari e archivistici. "Il lavoro ultimamente è aumentato" dice Roberto Detotto, bibliotecario – "i prestiti sono aumentati notevolmente negli ultimi anni". A fronte del personale in diminuzione, come hanno spesso denunciato i sindacati, 5 anni fa erano 13 i dipendenti comunali, ora 8. Una particolarità della biblioteca è la presenza al suo interno di un’area ragazzi, riservata a bambini fino ai 14 anni e ai loro accompagnatori. L’area è sempre colma di bambini che fin da piccoli possono così approcciarsi ai libri e alla lettura: "È un enorme punto di ritrovo per i bambini, che venendo qui e frequentando abitualmente la biblioteca hanno modo di imparare nuove parole e di migliorare il loro lessico", continua Detotto. "Penso sia la cosa più importante nonostante alcuni studenti se ne lamentino". Gli studenti si dicono soddisfatti: "Veniamo qui spesso a studiare, ci troviamo bene", dicono Marina e Giulia, studentesse dell’Università di Pisa, che frequentano la biblioteca. "L’unica pecca è la mancanza di un bar nelle vicinanze".

Maddalena Nerini