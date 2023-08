Boom di furti nelle auto I turisti nel mirino dei ladri "Non ci sentiamo sicuri e mancano parcheggi"

di Ilaria Vallerini

"In questa zona svaligiano le auto in sosta". Gosia dalla Polonia suda freddo. Ha appena spento il motore della sua macchina formato famiglia, piena zeppa di vestiti, borse, oggetti in bella vista che potrebbero attirare l’attenzione di qualche malintenzionato. Del resto zona Torre, piazza Manin, e strade limitrofe sono conosciute come “piazze“ appetitose per i ladri. A Ferragosto ancor di più. Come anche altre aree, ad esempio il quartiere di Barbaricina che venerdì è stato colpito da una raffica di furti nelle auto con targa straniera, oppure sul Litorale, dove da qualche settimana si ripetono furti sui mezzi in sosta ma anche nelle abitazioni.

Gosia, non poteva esserne al corrente, ma qualche sospetto le è sorto. "Appena ho parcheggiato ho avuto la sensazione di trovarmi nella strada sbagliata. Se solo ci fossero dei parcheggi custoditi. Nella mia città in Polonia ci sono e così i turisti possono godersi in pace la propria vacanza".

Un parcheggio c’è in via Andrea Pisano, ma è pieno zeppo e la lunga coda sotto il sole di quasi Ferragosto, con slalom tra le macchine parcheggiate lungo il bordo della strada e dall’altro lato un cantiere in corso, scoraggia molti. Le targhe sono per la maggior parte straniere, ma ci sono anche italiani tra i turisti a caccia di un posteggio auto: secondo i dati Istat, infatti, l’auto continua ad essere il mezzo più usato per viaggiare (63.7% dei viaggi) e ha registrato un lieve aumento dal 2019.

Poco distante dal parking un’altra famiglia, Anna Holm Enemerke è guardinga. "Appena arrivati non ci siamo sentiti sicuri. Abbiamo visto delle persone aggirarsi tra le macchine e così siamo rimasti un attimo a verificare la situazione", spiega la danese. Poco più in là, anche Carl ha la stessa sensazione e va a dare uno sguardo all’auto, in sosta in uno stallo trovato "con molta fortuna, dato il grande movimento di mezzi con targa straniera" per assicurarsi di non aver lasciato niente in vista per evitare di attirare l’attenzione. "Ma se non qua dove posso parcheggiare?". E’ questa la domanda che corre e ricorre da una bocca all’altra con l’amarezza di chi voleva ammirare la Torre e farsi un selfie in santa pace.