‘Bonus-pet’ a 89 pisani. Budget finito in poche ore

Cani e gatti: esaurito in poche ore il budget di 20mila euro stanziato dalla delibera di Giunta di marzo. Sono 89 i cittadini che si vedranno alleggerite le spese sanitarie per i loro animali domestici. A bocca asciutta, per ora, 101 cittadini residenti. E questo perché il fondo si è prosciugato in pochissimo tempo. Il bando si è chiuso il 30 aprile e le candidature per questo bonus una tantum sono state 192. Delle 89 istanze ammesse al contributo, 46 sono state per un animale, 43 per due animali. All’art. 3 del bando si precisa che ai beneficiari verrà assegnata un’agevolazione prevedendo i seguenti massimali di importo del contributo economico in 150 euro per un animale e in 300 euro per due o più animali e che eventuali ulteriori residui saranno suddivisi per il numero di aventi diritto e che i rimborsi saranno erogati in ordine di graduatoria fino ad esaurimento budget. Il bando è in linea con il programma di mandato dell’amministrazione comunale, che prevede di offrire alle famiglie residenti nel territorio del Comune di Pisa ed in possesso dei requisiti previsti dal Bando un contributo una tantum per la spesa per prestazioni veterinarie e per l’acquisto di farmaci a favore di animali di proprietà (cani e gatti), effettuate nel periodo dal 01/01/2024 al 30/09/2024. L’anno scorso, sempre il Comune aveva previsto il bonus per la stessa cifra ma gli ammessi al finanziamento sono stati 81, otto meno di questo anno. Nel 2023 però, ci fu il boom di richieste perché furono oltre 300 le richieste di ammissione al bonus. Insomma, l’amministrazione comunale ha fatto centro, intercettando un bisogno che solo in apparenza sembrava marginale.

Carlo Venturini