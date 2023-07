Facciate false, soldi veri: un’altra truffa del Bonus

Pisa, 21 luglio 2023 – Truffa allo Stato e ai proprietari di immobili e condomini con il "Bonus facciate". Due amministratori di un’impresa edile con sede in città sono stati denunciati dalla guardia di finanza di Pisa per "indebita percezione di erogazioni pubbliche".

All’impresa i finanzieri hanno sequestrato 2 milioni e 600mila euro. Secondo quanto accertato dai militari delle fiamme gialle, il cui lavoro è stato coordinato dalla Procura della Repubblica pisana, si tratterebbe di soldi che i due amministratori sarebbero riusciti a incassare senza aver effettuato alcun lavoro edile o avendone eseguiti alcuni di più modesta entità, ma "gonfiati". Soldi che facevano parte del "cassetto fiscale" dell’azienda (cioè da esigere dallo Stato) e versati dai proprietari che in alcuni casi hanno pagato il 10% o il 50% dei lavori senza vederli realizzati.

L’attività della guardia di finanza del gruppo di Pisa è iniziata da un controllo di natura fiscale sui bonus in materia edilizia previsti dal decreto "Rilancio". La Procura ha successivamente delegato ulteriori accertamenti.

"Le indagini hanno consentito di disarticolare un complesso sistema fraudolento, basato sull’emissione da parte di una società ’general contractor’ di un numero consistente di false dichiarazioni, volte ad attestare fittiziamente l’esecuzione di lavori edili per 3 milioni di euro nei confronti di vari condòmini, in realtà mai eseguiti oppure eseguiti per importi nettamente inferiori – spiegano dal comando delle fiamme gialle di Pisa – Quarantacinque i cantieri scoperti nelle province di Roma, Milano, Monza, Varese, La Spezia, Massa, Lucca, Pistoia, Pisa e facenti capo all’impresa edile pisana".

Nella quasi totalità dei condomìni i finanzieri hanno riscontrato la mancata esecuzione dei lavori, l’assenza di ponteggi o di lavoratori all’opera, nonché la mancata esposizione della cartellonistica. Per i proprietari il danno e la beffa perché hanno pagato il 10% o il 50% di lavori mai effettuati. I due denunciati avrebbero conseguito indebiti contributi sotto forma di crediti d’imposta, mediante il meccanismo dello sconto in fattura. Il sequestro dei cassetti fiscali ha impedito la riscossione dei 2,6 milioni di euro.

gabriele nuti