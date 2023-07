Bonus: da mille a 5mila euro Ecco chi può chiederlo e come Obiettivo: ridurre la plastica

Dal 2021 è possibile richiedere il Bonus acqua potabile. L’importo massimo delle spese è di mille euro per ciascun immobile, per le persone fisiche; 5mila euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali. L’obiettivo è migliorare la qualità dell’acqua dei rubinetti e ridurre i contenitori di plastica. Le informazioni sugli interventi andranno trasmesse in via telematica all’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, per monitorare l’effettiva riduzione della plastica. Per ottenere il contributo, comunicare le spese sostenute, documentate con una fattura elettronica o un documento commerciale dove compare il codice fiscale del richiedente. L’ammontare delle spese agevolabili andrà comunicato all’Agenzia delle Entrate, nell’area riservata del sito, tra il primo e il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento del costo.