Bonus assunzioni, la nostra guida Categorie, sgravi e applicazioni

Con una rapida carrellata delle categorie che danno diritto ad agevolazioni fiscali per le aziende che assumono troviamo anche i lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria da almeno 3 mesi, gli over 50, e i disoccupati i specifiche aree del sud del Paese. Anche assumere personale in sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, paternità o parentale possono usufruire di uno sgravio del 50% del costo del lavoro per un massimo di 12 mesi. Ovviamente caso per caso le condizioni cambiano e necessitano di una profilazione apposita, ci sono però dei percorsi da seguire per sapere se si ha diritto ad una delle agevolazioni previste per i datori di lavoro. L’Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro (Anpal) ha studiato un’applicazione per controllare se una lavoratrice o un lavoratore possono essere assunti usufruendo degli incentivi. La funzionalità Anpal, dà la possibilità di avere informazioni riguardo alla presenza di comunicazioni obbligatorie relative a rapporti di lavoro che rispettino le condizioni previste per accedere agli incentivi. Lo strumento può essere utilizzato dagli operatori iscritti all’albo informatico delle Agenzie per il lavoro, coloro che sono iscritti all’albo nazionale dei Soggetti Accreditati ai servizi per il lavoro e tutti i cittadini.