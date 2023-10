Bomba d’acqua. Allagate alcune strade

Una bomba di acqua si è abbattuta ieri mattina su Pisa. In pochi minuti la pioggia è caduta intensa in particolare in alcuni quartieri della città, come in quello di San Marco "Via Montanelli dopo 10 minuti era già allagata", spiegano i residenti. "Abbiamo chiesto l’intervento della polizia municipale per far transennare all’altezza di piazza Giusti. Abbiamo cercato di bloccare da soli il traffico perché il passaggio poteva essere pericoloso e anche per evitare che l’acquya accumulata finisse dentro le abitazioni. Ma le auto passavano lo stesso. Il problema è che l’acqua poi entra nelle case e si rovinano i mbili".

Altri interventi dei vigili del fuoco anche a Putignano per allagamento delle strade e operazioni simili.

E infiltrazioni. E’ stato un temporale intenso e circoscritto che ha coinvolto in parte anche la strada, la ToscoRomagnaola.

Incidente, poi, per la pioggia. Un’auto è finita fuori strada a Cascina per la strada bagnata, ma per fortuna non ci sono stati feriti gravi. Un altro scroscio si è riversato nel pomeriggio sul nostro territorio.