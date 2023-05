"Bollette di luce e acqua da grattacielo di Dubai ma abitiamo case popolari"

"Conguagli pazzi, bollette dell’acqua con cifre tirate a caso e spese condominiali che costano più dell’affitto. Così non arriviamo a fine mese con importi di luce condominiale che arrivano a duemila euro. Manco stessimo in un grattacielo di Dubai". È il grido di allarme che mandano alcuni inquilini delle case popolari riuniti in presidio con il sindacato Asia-Usb, dinnanzi alla sede dell’Apes in piazza Facchini. "Ma stiamo scherzando? –dice Fabrizia Casalini di Asia. Apes deve mandare bollette e conguagli chiari e trasparenti. Non può senza preavviso mandare lettere dell’ufficio legale intimandoci di pagare per cifre e servizi inesistenti. Si paga 40 euro di affitto ma ti arrivano conguagli da 400 euro".

"Abito in un condominio popolare del Calambrone – interviene Antonio Franchino – e paghiamo di luce scale oltre duemila euro come se stessimo in un grattacielo. Eppure il generatore dovrebbe essere di tipo ecologico". Gli assegnatari e i residenti di vari plessi di case popolari si sono rivolti a sindacato Asia per denunciare "le esagerate e non giustificate spese condominiali che li riguardano, inviate congiuntamente al canone di affitto".

Nonostante le reiterate richieste di chiarimento ad Apes, con i dirigenti del quale abbiamo fatto alcuni incontri, "gli abitanti stanno continuando a ricevere altri conguagli esosi e non giustificati. Sono arrivate le bollette dell’acqua di marzo con scadenza 12 aprile 2023 per consumi calcolati su febbraio 2023, con un addebito medio per ogni singolo assegnatario pari a 370 euro": scrivono dal sindacato.

Esponenti di Asia precisano: "L’impatto medio del consumo di acqua è di circa 120150 euro, a fronte di una spesa media di affitto di 90 euro. Insieme alle altre spese, un assegnatario di un alloggio popolare paga più di condominio che di affitto. E questo è inaccettabile, anche a fronte di un continuo disinvestimento nell’edilizia popolare, che dal governo centrale sino alla Giunta comunale, impedisce di mettere a disposizione le centinaia di case popolari vuote e le essenziali manutenzioni strutturali a tantissimi palazzi nei quartieri popolari".

Il sindacato conclude dichiarando: "Abbiamo intrapreso un percorso legale per chiarire i termini di queste richieste così alte da parte di Apes". Al presidio era presente anche Stefano Teotino capolista di Unione popolare.

Carlo Venturini