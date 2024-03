Boggi: coalizione ampia: "La politica è di tutti. Da consigliera ascolto chiunque mi chieda"

di Michele Bufalino

SAN GIULIANO

Il centro destra riparte da Asciano per la corsa a sindaco di San Giuliano Terme. E giugno sembra dietro l’angolo. Largo ai giovani, al vento del cambiamento. Quello di Ilaria Boggi, 29 anni, attualmente consigliere comunale di opposizione, che ha presentato ieri mattina la sua candidatura all’interno del locale The Butcher, in un luogo simbolo per Boggi: "Qui sono cresciuta e ho vissuto praticamente tutta la mia vita". Una sala gremita con le presenze di cittadini, rappresentanti delle associazioni del territorio, oltre agli esponenti dei partiti di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e Partito Liberale Italiano. Non sono mancate presenze d’eccezione, come Susanna Ceccardi, parlamentare europea del Carroccio, così come il senatore Manfredi Potenti, e i consiglieri regionali Elena Meini (Lega), Francesco Torselli e Diego Petrucci (FdI), passando per la sindaca di Santa Maria a Monte, la forzista Manuela Del Grande, il responsabile enti locali Partito Liberale Claudio Gentile, e Paolo D’Addario di Noi Moderati. "La politica è di tutti - dichiara Ilaria Boggi nel suo discorso di presentazione -. E chi fa politica deve essere il consigliere o il sindaco di tutti. Certo, partendo dalle mie idee, dai miei valori. Ma in questi anni ho ascoltato tutti. Ho portato avanti le istanze di chiunque me le proponesse. Ho cercato di essere positiva e propositiva. Abbiamo deciso di crederci, insieme. Mano nella mano. Fianco a fianco. Siamo convinti di potercela fare per la prima volta nella storia del Comune dopo anni di centrosinistra".

Boggi incassa il sostegno di una coalizione ampia che potrebbe anche allargarsi ulteriormente secondo Diego Petrucci, interrogato sull’appoggio, solo apparentemente dietro le quinte, di alcuni esponenti di Italia Viva verso la candidata sindaco: "Lo verificheremo nelle prossime settimane, ma siamo aperti a contributi che vengono da persone e forze politiche che condividono il cambiamento - spiega Petrucci -. Se Italia Viva è d’accordo, come mi auguro, che San Giuliano abbia bisogno di questo, saranno i benvenuti nella coalizione". San Giuliano è un comune molto particolare che abbraccia un territorio molto ampio: "San Giuliano Terme, anche se molti sgranano gli occhi quando lo dico, è un comune marittimo - prosegue Petrucci -. Ha più chilometri di spiagge del lido di Camaiore. Questo la dice lunga su quanto sia stato trascurato questo aspetto in 50 anni di governo di sinistra". La candidatura di Boggi è stata appoggiata subito all’interno della coalizione: "Ilaria ha fatto benissimo il consigliere comunale ed è un valore aggiunto - conclude Petrucci -. Non si candida da improvvisata, ma con la consapevolezza di aver avuto una responsabilità di mantenere fede al suo impegno elettorale dai banchi dell’opposizione e di aver dimostrato di avere molte capacità". Anche l’europarlamentare Susanna Ceccardi conferma quanto detto da Petrucci: "Boggi non si candida perché donna, ma perché si è distinta nel suo lavoro in questi anni nel terzo comune della provincia di Pisa - spiega Ceccardi -. Al tavolo del centro destra il suo nome è uscito subito, come candidato naturale per la nostra coalizione. Ha anche la stessa età di quando sono diventata sindaco a Cascina". A sostenere Boggi erano presenti anche Roberto Sbragia e Lorenzo Paladini per Forza Italia, i consiglieri pisani di Fratelli d’Italia Maurizio Nerini e gli assessori pisani Giulia Gambini e Gabriella Porcaro.