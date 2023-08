"Bludipinto", omaggio a Modugno Guascone Teatro vola a Vicopisano

Stasera in località Il Frantoio di Vicopisano, zonaà Palazzetto, 4, Guascone Teatro presenta lo spettacolo teatral musicale “Blu dipinto”. Con Andrea Kaemmerle e con Giulia Pratelli e Luca Guidi alla chitarra e voce. A due passi dalla torre del Brunelleschi, tra olivi e kiwi Guascone Teatro debutta con un’anteprima, questa è la volta di “Blu Dipinto”, uno spettacolo teatral musicale che gioca con leggerezza con i rimbalzi d’arte, l’arte che influenza nuova arte, gli artisti di ogni tempo e disciplina che hanno influenzato altri pensieri ed altri capolavori. Le vite ed i pensieri di artisti che aiutano la nascita di altri mondi. Rappresentazione dedicata a Domenico Modugno così come al celebre quadro di Marc Chagall e ai voli pindarici di ogni tempo. In scena dall’inizio alla fine i tre artisti conducono gli spettatori in una passeggiata mentale nei rivoli della leggerezza. Canzoni, aneddoti e pensieri filosofici. Giulia Pratelli è una cantautrice con molte partecipazioni a festival importanti, Luca Guidi un cantautore apprezzato e premiato. Andrea Kaemmerle è il sagace sobillatore di risate e spacciatore di buonumore da ben 30 anni. Alle 20 cena in luogo a cura del catering “TeLoCucinoIo” a 20 euro. Dalle 19 degustazione con i prodotti del frantoio. Info e prenotazioni 3280625881 – 3203667354. Da non perdere gli straordinari prodotti del frantoio (tra i quali l’ottimo vino e olio della cena) e la vista panoramica mozzafiato sulla torre del Brunelleschi.

“Utopia” prosegue domani alle 21,30 in Piazza della Chiesa a Lorenzana con Grande Giove che presenta “Happy Days” di e con Stefano Santomauro. Scritto in collaborazione con Marco Vicari e Daniela Morozzi che ne cura anche la regia insieme a Santomauro. Selezionato al Torino Fringe Festival 2022.