Blitz sulla Torre di Pisa con i fumogeni, responsabili già noti e individuati

Pisa, 19 novembre 2023 – La Digos sta ascoltando i testimoni, tra cui il personale di controllo alla Torre in servizio venerdì, per definire i ruoli e le varie responsabilità di chi è salito srotolando una bandiera, ma anche accendendo un fumogeno sulla Torre con il lieve danneggiamento (annerimento) di un capitello, come anticipato da La Nazione. La maggior parte dei manifestanti (aderenti al Collettivo Universitario Autonomo ) era già conosciuta dalla polizia ed è stata quindi subito individuata. A breve l’informativa sarà inviata in procura e partiranno le denunce.

Anche l’Unione Associazioni Italia Israele stigmatizza e condanna fermamente il blitz sul Campanile, invitando attraverso la presidente Celeste Vichi "le forze dell’ordine e l’autorità giudiziaria – scrive – ad individuare al più presto gli autori i responsabili ed a perseguire eventuali condotte omissive di coloro che avrebbero dovuto vigilare affinché non si verificasse tale scempio".

«Ciò premesso non si può non fare alcune considerazioni più ampie di carattere politico – continua La Vichi –. Chi manifesta per la Palestina al grido di “Free Palestine” si fa propugnatore della cancellazione dello Stato di Israele e della negazione del suo diritto ad esistere e della sua legittimazione storica e giuridica. Il 29/11/1947 la risoluzione 181 dell’ONU in linea con la spartizione mandataria in 2 stati ebraico ed arabo, viene accettata solamente dal popolo ebraico e rifiutata dagli stati arabi limitrofi". E aggiunge nella lunga nota della quale riportiamo alcuni stralci: "La barbarie del 7 ottobre contro Israele – scrive Vichi – è esplosa unicamente perché La Mecca che sta al mondo Arabo come Roma sta alla cristianità avrebbe, dopo 75 anni di conflitto orientati alla eliminazione di Israele e del suo popolo, riconosciuto il diritto di Israele ad esistere. Gridare palestina libera, cioè libera dal giordano al mediterraneo è augurarsi la fine dello Stato d’Israele e della nuova dead line tra il mondo civile e le teocrazie arabe, essere col mondo che massacra una donna perché non porta in maniera corretta il chador. Infantilismo politico se non si capisce la complessità del momento e la gravità di ciò che accade attorno a noi, profonda vergogna se godendo delle garanzie che la nostra democrazia offre si parteggia per l’integralismo religioso e la negazione dei diritti conquistati con secoli di storia e tragedie umane ".