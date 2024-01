Blitz sul posto di lavoro, sequestrati coltelli

PISA

Ilyes Amri domani tornerà a casa, in Tunisia. E sarà là l’ultimo saluto, fra i suoi familiari. Ieri mattina il suo corpo è stato preso in carico dall’ambasciata. Intanto proseguono le indagini per il suo omicidio. Il 27enne tunisino sarebbe stato ucciso sotto le logge delle Poste, in piazza Vittorio, nell’ambito di una rissa da una sola coltellata, anche se ha ricevuto più colpi. Nei giorni scorsi i carabinieri hanno fatto un sopralluogo nell’abitazione dove Shota, l’uomo indagato per quel fatto (non è ancora chiaro se sia stata sua la mano che ha inferto il colpo letale), fa il badante sequestrando alcuni coltelli: saranno analizzati per compararli con quello che si vede nel video dell’aggressione che ha l’impugnatura bianca. I militari sono in cerca dell’arma e stanno ancora ricercando l’altro georgiano che potrebbe essere l’autore materiale del delitto. L’indagato, difeso dall’avvocato Gian Filippo Catarsi, ha detto di non conoscere la vittima. Sequestrati anche alcuni dei suoi indumenti. E’ stato inoltre richiesto il video delle telecamere dell’abitazione in cui lavora: il 32enne georgiano è arrivato da poco in Italia e ha sempre lavorato come badante. Nel suo paese di origine ha studiato Psicologia non arrivando però alla laurea.

Quale il movente? Si parla di droga, in particolare di un acquisto non andato a buon fine. Ma i fratelli di Amri, tutelati dall’avvocato Gabriele Dell’Unto, escludono che il loro congiunto spacciasse. Sostengono invece che il giovane si trovasse sì sotto i loggiati che frequentava, ma che fosse estraneo alla rissa - c’è anche un altro indagato proprio per rissa, anche lui un giovane georgiano - e che sia intervenuto proprio per calmare gli animi.

Antonia Casini