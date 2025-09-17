Blitz pro-Pal in un’aula: "Mi hanno aggredito impedendo la lezione. Colpito uno studente"

di Enrico Mattia Del Punta

"Durante la prima lezione di diritto pubblico comparato al Polo Piagge, davanti a circa duecento studenti, dopo venti minuti un gruppo è entrato e mi ha interrotto in modo violento: mi hanno gettato via il libro, spintonato e sono saliti sulla cattedra gridandomi ‘sporco imperialista’ per un quadernino con la bandierina americana che uso per gli appunti", come scriviamo anche nelle pagine nazionali.

A raccontare la sua versione di quanto accaduto ieri mattina al Polo Piagge, quando un blitz di studenti pro-Pal ha interrotto una lezione universitaria al Polo Piagge, è il docente Rino Casella, additato dagli attivisti come "professore sionista".

Casella ripercorre gli attimi dell’aggressione, denunciando di aver riportato "contusioni, un colpo con edema al volto e una sindrome da stress emotivo post-traumatico". "Mi è stato prescritto dal pronto soccorso un periodo di sette giorni di riposo per lo shock subito ed ho sporto denuncia in questura", ha detto.

Il professore racconta anche di un’aggressione nei confronti di uno studente. "Un ragazzo ha tolto di mano la bandiera della Palestina ad uno di loro ed è stato colpito con calci e pugni. Io mi sono frapposto e sono stato spintonato e graffiato al volto".

Alla fine, Casella, su consiglio delle forze dell’ordine, ha abbandonato l’aula. "È un fatto molto grave – denuncia –, l’università è un luogo sacro, dove non può esserci manifestazione di violenza". Per il docente si è trattato di una forma di "squadrismo fascista". Casella è anche critico verso le scelte dei vertici accademici: "Non mi pare che venga fatto abbastanza per garantire la sicurezza dei docenti. Io stesso non mi sento particolarmente sicuro nell’Ateneo", spiega, rispondendo anche alle accuse mosse verso di lui dai pro-Pal.

"Mi accusano di essere un sionista solo perché non sono pro-Pal – ha detto Casella – e perché, insieme a un’altra collega, sono l’unico a essersi opposto alla scelta dell’Ateneo di non restare neutrale in questa vicenda".

Un’accusa che nasce a seguito di un appello firmato dal docente sul quotidiano Il Foglio, diretto da Claudio Cerasa, che invitava a "combattere gli attivisti politici che negli atenei sfruttano l’antisionismo per sostenere la causa palestinese, sfiorando talvolta la legittimazione al terrorismo". Mentre sulle scelte dell’Università, l’Ateneo nei mesi scorsi ha infatti rescisso gli accordi quadro con alcune università israeliane e aveva approvato una mozione in Senato accademico per denunciare come a Gaza sia in atto "una forma di pulizia etnica".

Secondo quanto raccontato a La Nazione da una studentessa presente in aula, durante l’aggressione, "il professore si è gettato verso gli attivisti pro-Pal non appena li ha visti, cercando di trattenerli e spingnedoli fuori". Gli "Studenti per la Palestina" hanno poi rivendicato sui social l’azione, spiegando come non fosse mirata contro di lui. Uno degli attivisti pro-Pal, che ha preso parte alla protesta, ha raccontato a La Nazione: "Noi abbiamo fatto il giro delle aule, per sensibilizzare su quanto accaduto con l’invasione di Gaza City, tutti i professori ci hanno fatto entrare a fare il nostro intervento di due minuti, mentre nella sua aula il professore si è opposto fisicamente aggredendoci. Così abbiamo deciso di occupare l’aula in segno di protesta".