Blitz dentro l’area. Manifestanti forzano la recinzione. Slogan contro i militari

Un centinaio di persone, tra coloro che hanno partecipato ieri alla manifestazione contro la realizzazione di una base dei carabinieri al Cisam a San Piero a Grado, ha forzato la recinzione del sito sganciandosi dal corteo e si è introdotto all’interno del sedime militare percorrendo qualche metro prima di essere circondato dalle forze dell’ordine. La protesta si è poi conclusa senza disordini.

I manifestanti hanno scandito slogan contro le forze armate e sventolato bandiere della pace prima di abbandonare volontariamente l’area e concludere definitivamente la manifestazione alla quale hanno partecipato più di 1500 persone. Il corteo ha percorso alcuni chilometri raggiungendo anche l’area di Camp Darby dove sono stati appesi striscioni con i colori arcobaleno prima di concludersi in modo pacifico. Il blitz all’interno del Cisam è stato compiuto quando ormai il corteo stava tornando al punto di partenza, nei pressi della Basilica. Alcune persone hanno perforato la rete di recinzione introducendosi all’interno dell’area militare dove dovrebbe sorgere la nuova base che raggrupperà, in un unico insediamento, i corpi speciali dell’Arma dei carabinieri. Un’azione dimostrativa seguita a distanza da un consistente cordone di forze dell’ordine, che hanno contenuto i manifestanti senza intervenire. La protesta è andata avanti per diversi minuti, ma in modo pacifico.

"L’area del Cisam - hanno detto i manifestanti, motivando la loro azione - sarà destinata all’ennesima infrastruttura militare e invece dovrebbe essere rinaturalizzata e restituita alla libera fruizione della cittadinanza". L’azione dimostrativa messa in atto usando delle grandi cesoie per tagliare la rete di recinzione e penetrare nel sedime militare è stata condotta sotto lo sguardo vigili delle forze dell’ordine che hanno poi consentito una passeggiata di pochi metri agli attivisti prima di schierarsi e impedire ulteriori avanzamenti. Contestualmente un elicottero della polizia si è alzato in volo dal vicino aeroporto e ha a lungo sorvolato l’area per vigilare e documentare dall’alto l’intrusione. Il "fuoriprogramma", peraltro largamente atteso, non ha colto di sprovvista il servizio d’ordine e si è svolto senza disordini. "Eravamo in tantissimi a San Piero per fermare l’escalation bellica e la costruzione della nuova base militare" ha commentato Ciccio Auletta, capogruppo di Diritti in comune e tra i primissimi a sostenere il Movimento No Base, nato quando ancora per la sua collocazione si pensava al borgo di Coltano . "Il tavolo inter istituzionale composto dal presidente della Regione Toscana, del Parco di San Rossore e dal sindaco di Pisa - ha aggiunto - ha sancito definitivamente nei giorni scorsi di realizzare la base nel cuore del Parco, per devastarlo con la cementificazione. Un progetto per trasformare e potenziare sempre di più Pisa come il più grande hub militare del nostro Paese. Questa è la nostra risposta: siamo qui per dire no a tutto questo e rilanciamo le nostre mobilitazioni a partire da quelle del 4 novembre. Riteniamo che i milioni di euro stanziati per la base militare debbano essere utilizzati per le grandi priorità del nostro territorio: la scuola, la casa, il lavoro. la transizione ecologica. Impediremo la realizzazione di questa base militare e rilanciamo la mobilitazione per un disarmo generalizzato, contro la militarizzazione e per la difesa del nostro territorio".

Gab. Mas.