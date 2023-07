Blitz antidroga in centro: presi sei Retata nel mercato della droga

Dagli arresti nell’anno della ripresa, si è ricostruito un po’ tutta la filiera e la catena del mercato della droga, soprattutto nelle zone Stazione, via Cattaneo e piazza delle Vettovaglie. Indagini lunghe ("Galleria" da viale Gramsci) con osservazioni, appostamenti, ma anche con l’aiuto della tecnologia, telecamere e l’analisi dei telefonini. Così nei giorni scorsi, la Sezione operativa del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Pisa ha eseguito sei misure cautelari del "divieto di dimora nella provincia di Pisa" nei confronti di quattro persone di origine tunisina e due italiani, emesse dal Tribunale di Pisa, su richiesta del pubblico ministero che ha coordinato l’attività investigativa.

Un’indagine che è stata condotta nelle aree considerate più a rischio per lo spaccio: in particolare in quella della stazione ferroviaria e zone circostanti e nel centro storico, specialmente in Vettovaglie. I militari hanno quindi individuato "una fitta rete di spaccio di sostanze stupefacenti, cocaina; eroina e hashish".

Le persone sono ritenute responsabili, a vario titolo, di detenzione ai fini di spaccio e spaccio di sostanze stupefacenti.

Un’operazione che parte oltre un anno fa. Tra marzo e ottobre 2022, sono state arrestate in flagranza sei persone (diverse dalle destinatarie delle misure) e denunciate altre due per detenzione. Sequestrati complessivamente 185 grammi di sostanze di vario tipo. Segnalati inoltre alla prefettura numerosi assuntori.

Trovata anche eroina, richiesta in città, e considerata pericolosa.

La mappa e i costi. La cocaina si vende a circa 80 euro al grammo, l’eroina costa molto meno (20 euro) e per questo è più diffusa: viene spesso fumata. Le donne la ripagano con prestazioni sessuali. Intorno alle scuole si trovano hashish, più forte, e marijuana, una dose 5 euro. Facile da reperire ed economica.

Alcuni pusher sono specializzati in una sola sostanza, altri tengono tutte e tre, coca, eroina e hashish.

Ciascuno ha poi un suo gergo e così la droga si trasforma, per esempio, in "cioccolato".

Ma da dove arriva la droga a Pisa? Dallle province vicine: dal porto di Livorno ma anche da Firenze. Marijuana e hashish vengono portate spesso da persone di origine albanese, corrieri.

