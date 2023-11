Blitz a colpi di manifesti: "Giù le mani dall’Artale"

"Privatizzare, speculare, riempire gli spazi di posti auto e chiudere alla fruizione pubblica. Questo è ciò che sindaco e giunta definiscono un successo". Gli attivisti della lista Una città in Comune stanno affiggendo manifesti di protesta, sul muro della ex caserma ArTale di via Derna. Non ci stanno all’approvazione definitiva del progetto varato mercoledì dall’amministrazione. "Si parla di verde pubblico – dice Tiziana Nadalutti della lista – quando quel verde è un giardino che sarà non fruibile liberamente. Le mura ed i cancelli rimarranno e verranno chiusi. Noi avevamo proposto un progetto di vera apertura e libera fruizione alla cittadinanza e quindi senza muri di confine". La lista insiste sui 100 posti auto che vanno all’opposto della transizione ecologica dovuta.

"Si fanno cento posti auto in una città che deve affrontare la crisi climatica e quindi deve togliere spazio alle auto, non trovargliene di nuovi magari anche attraverso una struttura multipiano. L’amministrazione tace sulla costruzione di un nuovo edificio a quattro piani destinato ad appartamenti in vendita a prezzi di mercato. Una quota dello studentato riservata al Dsu? Ma diciamo che si va verso un hotel studentesco, il primo in città in assoluto, un’operazione che droga il mercato visti i prezzi altissimi dei posti letto, in un città in cui è ormai difficilissimo trovare casa visti gli affitti esorbitanti. Altro che diritto all’abitare. Le cose vanno dette come stanno". Nadalutti ricorda che:"Siamo stati gli unici in questa città, ben 10 anni fa, a chiedere che il Comune abbandonasse la strada della privatizzazione delle caserme intrapresa dal centrosinistra con sindaco Filippeschi per trovare una destinazione davvero pubblica di spazi che dovrebbero essere polmoni della città, non aree di lusso privatizzate. Il centrosinistra ebbe l’ardire di accusarci di voler causare un danno erariale. Troviamo incredibile che ora il centrodestra sbandieri il completamento della privatizzazione come un successo della comunità, quando invece sono stati stravolti gli indirizzi approvati nel 2017 dal Consiglio Comunale, che potevano garantire un minimo rispetto di interessi pubblici". Il destino della ex caserma Artale, secondo la lista civica non è ancora segnato.

Carlo Venturini