Binario Vivo in missione tra i campi profughi della Bosnia Erzegovina

"Il teatro come atto di denuncia": l’associazione Binario Vivo di Pisa, porterà il teatro nei campi profughi in Bosnia Erzegovina nel cuore della "rotta balcanica" per un progetto che ha come fine la produzione di un’ opera teatrale che sarà messa in scena a Pisa a ottobre del 2024. L’associazione, che gestiste il Teatro Nuovo, insieme al War Theatre di Sarajevo e al Para Film & Theatre As. di Oslo, è tra le realtà promotrici del progetto europeo "Expanding Theatre Landscape". Un percorso in più tappe: la prima sarà la spedizione dall’11 al 21 aprile prossimi2023 nel campo di Usivak’ che vedrà tre pisani partire: Carlo Scorrano, direttore artistico del Teatro Nuovo, Silvia Lazzeri attrice e del gruppo di Binario Vivo e Ilaria Vallerini, che si occuperà della comunicazione. "Sei personaggi in cerca di autore" per "Sei attori in cerca di personaggi reali". "L’obiettivo sarà portare sei profughiattori in Europa per uno spettacolo corale che porti in scena l’intero progetto in tutte le sue fasi evolutive" spiega il regista Gianluca Iumiento, che coordinerà la squadra di attori, tra cui quattro italiani, quattro bosniaci e un norvegese. "Non è scontato che riusciremo nel nostro intento – spiega Iumiento – prima di tutto per le complicazioni burocratiche che ci potrebbero ostacolare essendo, non una spedizione solo di carattere artistico, ma anche di puro attivismo. In caso di non riuscita porteremo in scena l’impossibilità di un cambiamento". "I protagonisti delle pièce teatrali saranno infatti le persone – spiega Carlo Scorrano - ciascuno con la propria storia e con l’obiettivo di far raggiungere l’Europa a sei profughiattori. In altre parole, il racconto di uomini, donne e bambini in fuga nel tentativo disperato di raggiungere via terra l’Europa per costruire una nuova vita" spiega Scorrano. "Alla presentazione avvenuta a Pisa ieri erano presenti anche la direttrice del War Theatre di Sarajevo, Maja Salkic e il direttore artistico di Para Film & Theatre As, Martin Thomas. "Binario Vivo rappresenterà l’Italia in questa importante co-produzione internazionale – afferma Scorrano -. L’obiettivo sarà creare uno spettacolo frutto delle voci, storie ed esperienze dei profughi e con la loro presenza sul palco per riportare una riflessione su temi che, anche se possono sembrare lontani, in realtà ci riguardano da vicino". Lo spettacolo debutterà a Pisa probabilmente a ottobre 2024 e sarà espressione del vero senso del teatro. Una delle tappe fondamentali sarà quella di questo aprile quando raggiungeranno la Bosnia Erzegovina per creare anzitutto un legame con i profughi e far interagire il teatro con la realtà".

E.M.D.P.