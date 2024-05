Bimba morta a soli dieci mesi. La procura apre un fascicolo

Pisa, 29 maggio 2024 – Una tragedia che cerca spiegazioni e sulla quale sono in corso indagini per ricostruire tutta la vicenda e individuare eventuali responsabilità. La Procura di Pisa ha aperto un fascicolo con ipotesi di reato omicidio colposo in ambito sanitario e – si apprende – iscritto due medici nel registro degli indagati per la morte della bimba di 10 mesi. Lo rende noto Giesse, gruppo specializzato anche in casi di malasanità – al quale si sono rivolti i genitori della piccola – che sta seguendo la vicenda con il suo legale fiduciario. La piccola, lo ricordiamo, inizialmente fu portata al pronto soccorso di Pontedera e poi, davanti al precipitare delle condizioni, al Meyer di Firenze. Il decesso avvenne poco dopo il suo arrivo all’ospedale pediatrico fiorentino. "Il dolore è immenso e ogni parola, per una tragedia così forte, risulta fuori luogo – commentano in una nota Sergio Balducci e Maurizio Cibien, referenti di Giesse per la Toscana –. Noi stiamo cercando di offrire il massimo supporto alla famiglia, sia professionale che umano".

"I familiari vogliono solo la verità, quindi capire cosa è accaduto in quei tragici momenti – aggiungono Balducci e Cibien –. La loro figlia poteva essere salvata? Confidiamo nel lavoro della magistratura che ha nominato due esperti per l’accertamento non ripetibile". I consulenti tecnici – nominati dal pubblico ministero che coordina le indagini – sono il professor Marco Di Paolo e il professor Diego Peroni. Il conferimento dell’incarico è fissato per il 4 giugno prossimo. "Noi, nel frattempo, ci siamo già attivati per nominare il nostro consulente", spiegano da Giesse.

Per i familiari la morte della piccola è stato qualcosa di inaspettato, oltre che un dramma infinito. "Nostra figlia è sempre stata bene e non aveva nessuna patologia", è il racconto del papà e della mamma attraverso la nota della società specializzata a cui si sono rivolti per fare chiarezza sull’accaduto. Inoltre così i genitori riepilogano la sequenza dei fatti. "Venerdì 17 maggio ha cominciato ad avere dolori alla pancia e abbiamo chiamato la pediatra più volte per capire cosa fare – dicono – . Pensavamo avesse delle semplici coliche".

Il dolore è proseguito anche nei giorni successivi: "la bimba sembrava riprendersi, ma poi tornava a stare male".

Poi il 22 maggio, all’ennesimo malessere, i genitori hanno deciso di portarla al pronto soccorso di Pontedera. A quel punto la situazione è peggiorata. "La piccola ha cominciato ad avere arresti cardiaci – conclude la nota – ed è stata elitrasportata d’urgenza al Meyer di Firenze dove purtroppo ha perso la vita". I genitori dicono: "Vogliamo sapere la verità".

C. B.