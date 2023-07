Bimba malata di tumore "L’ho vista solo un’ora"

di Carlo Baroni

Pisa

Tutti giorni è nel parcheggio vicino all’ospedale. Resta lì, sa che non può entrare: "Così mi sento vicino a mia figlia". La bambina è ricoverata, le hanno trovato una formazione tumorale, sta facendo accertamenti. Alla madre – assistita dall’avvocato Miraglia di Modena – è concesso solo di vederla attraverso video chiamate, anche se venerdì mattina, ci dice, "dopo insistenze è stata concessa un’ora, in presenza, insieme ad un’operatrice del servizi sociali". Fra lei e la bimba, originaria del Pisano, e ora ricoverata a Firenze, ci sono provvedimenti del tribunale che sono arrivati nell’ambito di una separazione conflittuale. Nei giorni scorsi la donna si è rivolta alla Corte d’Appello di Firenze – dov’è pendente il pronunciamento sulla liberalizzazione degli incontri tra madre e figlia – presentando un’istanza urgente con cui chiede l’autorizzazione a stare accanto alla figlia fino a che non si sarà ristabilita.

Signora, alla fine è riuscita a vederla?

"Dopo tanta insistenza. E dopo che mi sono rifiutata, e così farò sempre, di utilizzare le video chiamate. E’ inaccettabile tutto questo, di più in questa situazione. Mi sembra di vivere un incubo, se mi presento in portineria mi mandano indietro".

Nulla si sta muovendo?

"Nulla, di fatto. Come le ho detto l’ho vista un’ora. Forse potrò, mi è stato detto, rivederla la prossima settimana, sempre con i servizi sociali presenti. Ma capisce il dramma....? Un’ora alla settimana. Anche mia sorella ha avuto difficoltà, inizialmente, ad entrare, eppure lei non c’entra alcunché con me".

La speranza è legata al pronunciamento della corte d’appello?

"Sì, voglio sperare che i giudici si mettano una mano sul cuore, sono una mamma, mia figlia è malata ed ha bisogno di me, sta volentieri con me. E io ho bisogno di lei, per vederla con i miei occhi, per assisterla in un momento così difficile per tutte e due. Vogliamo stare insieme".

Lei ha provato a presentarsi in ospedale?

"Si, anche stamani (oggi per chi legge, ndr). La bambina aveva degli accertamenti diagnostici, io aspettavo informazioni, una telefonata che non arrivava. Allora sono andata in portineria e hanno telefonato in reparto, dicendo che c’ero e spiegando che non avrei tentato di salire. Tutto questo non è più tollerabile".