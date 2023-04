"Bilancio 2023 buono Oltre 50mila euro di tasse ma tante risorse in bollette"

Approvato il bilancio consuntivo della Pubblica assistenza che sarà sottoposto alla assemblea dei soci convocata per mercoledì 26 aprile. Consuntivo "che evidenzia tantissime, utili attività; sempre più numerose che purtroppo non hanno adeguata considerazione sociale ed economica nelle comunità: cittadini, attività economiche, istituzioni, fondazioni. Il bilancio evidenzia un risultato in equilibrio con un piccolo utile – dice il presidente Betti: che rappresentano infatti 3mila euro di utile rispetto a due milioni e mezzo di euro complessivi; bilancio da cui si rileva che dobbiamo pagare, e per noi - ogni volta - è sconcertante, oltre 50mila euro di tasse? Tasse che contraddicono il forte annuncio - che tutti ricordiamo: “nessuna tassa sulla bontà”". Bilancio di cui essere soddisfatti ma su cui, nel 2023, "dovremo mantenere grande attenzione e costante controllo". Infatti "nella componente attiva del bilancio ci sono entrate straordinarie per circa 114mila euro di cui 46mila relativi alla quota parte dell’extra badget assegnato al Volontariato dalla Regione Toscana a inizio agosto 2022 us (ricordate i 6 milioni di euro? Di questi alla PAPisa sono arrivati 46mila euro). Ma nel bilancio stesso, emergono maggiori spese per oltre 90mila euro per maggiori costi energetici: carburanti, luce, gas. Una pesante criticità conseguenza della guerra di aggressione all’Ucraina e delle speculazioni nazionali e internazionali; un peso per il quale nessun rimborso è previsto - annunciato".

"Noi procederemo con rinnovato impegno e determinazione – come sempre – dalla parte delle persone che hanno bisogno di una mano. Noi vogliamo esserci, noi ci siamo e faremo il possibile per esserci ancora domani, dopo domani, sempre. Certamente la situazione complessiva non è tranquilla, sembrano addensarsi nuove nubi che offuscano la prospettiva perciò sollecitiamo con forza la vicinanza dei soci già dal tesseramento annuale alla PAPisa in corso e più in generale, vicinanza e sostegno delle comunità", prosegue il presidente.

"L’impegno del volontariato è nodale ma non assicurato, perciò deve essere concretamente sostenuto perché è fondamentale per la componente più fragile ed in difficoltà dei nostri concittadini ed è sin troppo esposto a vecchie e nuove criticità. E tutti insieme dobbiamo essere consapevoli che: nessuno si salva da solo".