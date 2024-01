Biker si infortuna sui Monti Pisani, complesse operazioni di recupero

Sono dovuti scendere in campo anche gli esperti in topografia applicata del soccorso per geo localizzare con esattezza la richiesta di aiuto, ed i individuare il punto dove effettuare l’intervento. Siamo sui Monti Pisani, luogo di escursionismo, per i tracciati che offre, circondati da una natura aspra e pungente: un luogo completamente isolato, non collegato ad altri rilievi e delimitato da vari corsi d’acqua. Un luogo anche impervio, in alcuni punti, ma molto amato dal mondo variegato dell’escursionismo. Ieri un biker che stava percorrendo un sentiero con alcuni amici, si è infortunato e andava individuato. L’allarme è arrivato alla squadra dei vigili del fuoco di Pisa con richiesta di effettuare un soccorso a persona nel territorio che ricade nel Comune di Calci. Un biker durante una escursione, su uno dei tanti sentieri dei Monti, è caduto infortunandosi.

A dare l’allarme sono stati gli amici che erano con lui, fornendo anche le coordinate per essere geo localizzati. Dalla sede centrale dei vigili del fuoco di Pisa si è reso necessario quindi l’intervento di personale Tas (Topografia Applicata al Soccorso) per individuare il luogo esatto dell’intervento e il Nucleo Saf (personale esperto in speleo alpinistica fluviale) per il recupero dell’infortunato in massima sicurezza. Il biker è stato raggiunto sia da personale dei vigili del fuoco che dai sanitari di Pegaso (inviato dalla centrale operativa del 118): l’uomo, da quanto abbiamo appreso, era impossibilitato a muoversi per una sospetta lesione alla schiena. I soccorritori hanno provveduto ad immobilizzarlo ed a trasportarlo attraverso uno scosceso passaggio in area boscata fino alla strada. Qui lo sportivo è stato consegnato alle cure del personale sanitario per il successivo trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale di Cisanello.

