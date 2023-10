Biglietti maggiorati sugli autobus. Dringoli: "In arrivo i rimborsi"

In arrivo i rimborsi per chi ha pagato, subito dopo l’estate, i costi maggiorati degli abbonamenti dell’autobus con la tariffa extraurbana, pur abitando nel territorio urbano di Pisa. "Abbiamo trovato l’accordo con Autolinee Toscane – spiega l’assessore alla mobilità, Massimo Dringoli - per cui verranno rimborsati tutti gli abbonamenti per gli utenti di Riglione, San Piero a Grado e La Vettola che sono stati erroneamente emessi con la tariffa extraurbana nei mesi di agosto e settembre, prima che fosse stabilita la convenzione tra Comune e Autolinee Toscane che ha uniformato le tariffe in tutto il territorio comunale. Come avevamo promesso annunciando la richiesta di intervenire per trovare una soluzione, il Comune si è fatto carico di trovare le risorse per rimborsare i costi maggiorati sostenuti dalle famiglie. A breve Autolinee Toscane comunicherà agli utenti tempi e modalità per chiedere il rimborso, che, pur essendo costituito da risorse del Comune, non può effettuare direttamente l’Amministrazione per ragioni legate alla privacy".

Dringoli ha anche ricordato era stato il "consiglio comunale nel 2012 a fissare, in base alla distanza dal centro, le zone urbane ed extraurbane che poi sono confluite nella gara regionale del trasporto pubblico locale e su queste basi sia La Vettola - San Piero a Grado fino al Litorale, sia la parte di Riglione - Oratoio, sono state considerate fuori dal percorso urbano, diventando zone extraurbane: per questo abbiamo chiesto e ottenuto da Autolinee Toscane e Regione Toscana di rivedere queste distinzioni, arrivando alla stipula della convenzione che le ha portate ad essere di nuovo considerate urbane".