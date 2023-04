Bezzini, Briani e Casani incontrano i colleghi

L’assessore regionale alla sanità Simone Bezzini (foto), con Silvia Briani e Maria Letizia Casani, direttrici generali dell’Aoup e dell’Asl Toscana nord ovest, hanno incontrato ieri gli operatori sanitari del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura, di cui era responsabile Barbara Capovani, la psichiatra uccisa da un ex paziente. Lo hanno fatto in un momento successivo a quello di raccoglimento svoltosi in mattinata e alla presenza di decine di operatori sanitari provenienti anche da latri reparti dell’ospedale Santa Chiara. L’assessore e i vertici delle due azienda sanitarie precisa una nota congiunta, "hanno voluto esprimere personalmente il cordoglio e la vicinanza agli operatori sanitari". La morte di Capovani ha però innescato anche polemiche politiche, con il segretario del Giovani dem, Enrico Bruni, che attacca il deputato Edoardo Ziello, che aveva criticato la chiusura dei manicomi: "Il suo è solo vergognoso sciacallaggio, faccia un giro a Volterra per capire quale orrore sono stati i manicomi. Chieda scusa. La gestione della sicurezza negli ospedali è complessa e mi spaventa che un deputato non abbia miglior soluzione che quella di ‘riaprire i manicomi’". Infine secondo Bruni, "l’odio che nel Paese persiste nei confronti delle professioni legate alla salute mentale sta in questi giorni manifestando sui social commenti di odio e gioia nei confronti della morte della dottoressa che si trasformano in vere e proprie minacce ai professionisti della psichiatria: frasi vergognose da condannare senza indugio".