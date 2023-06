Berlusconi, studenti Exploit al Rettore "No bandiere a mezz’asta in Unipi"

Una lettera al rettore dell’Università di Pisa Riccardo Zucchi per esprimere, "prendendo esempio dalla decisione del rettore Tomaso Montanari dell’Università degli stranieri di Siena", la più ferma contrarietà a celebrare il lutto nazionale per Silvio Berlusconi con le bandiere a mezz’asta nell’Università di Pisa", con l’invito "ad assumersi pubblicamente la responsabilità civile e politica della decisione da lei compiuta, spiegando alla comunità universitaria le motivazioni della scelta". A scriverla, diffondendola sui social il Collettivo di studenti Exploit dell’Ateneo pisano.

"Ci uniamo al coro di altri studenti ed Atenei nel rifiutare l’adesione dell’Università a tale evento –, si legge ancora, decisa – seguendo le indicazioni del Governo italiano. Inoltre, prendiamo atto che ciò sia avvenuto senza comunicare, alla comunità studentesca e alla cittadinanza tutta, le motivazioni della decisione". "Ci teniamo ad esprimere in anticipo alcune specificazioni - aggiunge il collettivo - , per noi importanti onde evitare che la questione possa essere ridotta ad un fatto neutrale o all’esecuzione di un mero dovere istituzionale. La dichiarazione del lutto nazionale non è normata da alcuna legge precisa ed è rimessa al pieno arbitrio del governo; in quanto tale, è una scelta esclusivamente ideologica". Per il collettivo studentesco "l’Università di Pisa, in quanto istituzione pubblica dotata di una propria autonomia politica e responsabilità civile davanti alla cittadinanza tutta, non si può limitare a recepire placidamente una indicazione così fortemente faziosa da parte del Governo. La celebrazione con bandiere a mezz’asta da parte dell’università rende il ricordo una santificazione ideologica, in quanto tenta di oscurare tutto ciò che Silvio Berlusconi è stato ed ha rappresentato negli ultimi 30 anni. Queste bandiere a mezz’asta sono revisionismo storico".