"Ben venga il verde. Ma che ci sia vigilanza"

"Riappropriarsi degli spazi" è il mantra di chi ieri ha assistito al taglio del nastro del parco Europa, residenti, curiosi e cittadini comuni che hanno voluto essere tra i primi a passeggiare nei sentieri, tra gli oltre 500 alberi dell’aerea verde di 60 mila metri quadrati definita dal sindaco, Michele Conti: "il Central Park di Pisa". "Quando si parla del verde, è sempre una buona cosa – dice Salvatore Spera, residente del quartiere di Cisanello - la speranza a questo punto, è che venga accudito, perché sarebbe un peccato perdere un patrimonio così prezioso per colpa dell’incuria, penso sia importante non disperdere nemmeno lo sforzo economico". Tra i cittadini, tanto entusiasmo, ma anche qualche dubbio: "premetto che l’area che hanno realizzato è davvero bella, i nostri polmoni ne beneficeranno, ma sono preoccupato per la questione degrado. Infatti – si chiede Giuseppe Cerri – ci sarà della sorveglianza? - e poi ancora – con il caldo, tanti ci verranno a dormire e a fare i propri bisogni, non posso non notare che mancano dei servizi igienici. Ma ancora – si dice preoccupato Cerri – il parco senza illuminazione, attirerà chi fa uso di sostanze, che vedrà nella nuova area a verde un posto sicuro dove appartarsi". Tra i tanti ad assistere all’evento di inaugurazione anche ex residenti come Laura Merli: "C’era proprio bisogno di questo parco, la zona era completamente abbandonata. È una vera e propria rivalutazione della zona, che ora ha riunito l’area di Pisanova e Cisanello. Esulta anche Cristina Ceccarelli per una riqualificazione che "finalmente è stata fatta. Una bella area di cui godremo nei prossimi anni, con sentieri ben fatti dove si può correre e passeggiare. Pisa andrebbe valorizzata sempre di più, spero solamente che duri e che non venga lasciato tutto all’abbandono". "Andrebbero installati giochi per bambini e attrezzi sportivi – commenta Giacomo Scamuzzi, anche lui residente del quartiere – una grande opera di riqualificazione per un’aerea che era trasandata, ora bisognerà stare attenti che non venga contagiato dal degrado delle zone limitrofe". Enrico Mattia Del Punta