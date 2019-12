Pisa, 12 dicembre 2019 - Il rapper Bello Figo ha rimosso dal suo canale ufficiale YouTube il video della canzone girato all'interno del dipartimento di economia e management dell'università di Pisa senza alcuna autorizzazione. Al suo posto compare una versione diversa girata all'interno di un appartamento. La canzone del rapper, all'anagrafe Paul Yeboah, è un inno al sesso e con riferimenti espliciti che hanno indignato studenti e docenti dell'ateneo pisano. L'università lo ha denunciato.

"Ho saputo della rimozione del video e ne prendo atto - ha commentato il rettore Paolo Mancarella - ma per noi non cambia nulla e andremo avanti per arrivare in fondo alla questione. Non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione di scuse né di altro tipo da parte del cantante né della casa discografica".

Il video girato in università intanto aveva totalizzato circa 180.000 visualizzazioni prima di esser rimosso, mentre quello che compare ora sul canale ufficiale del cantante, che peraltro ritrae BelloFigo in compagnia di ragazze svestite, non raggiunge le 14 mila visualizzazioni.